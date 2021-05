REGIONALES : Marie-Guite Dufay présente ses engagements en matière d'accès aux soins

Marie-Guite Dufay s’est rendue dans la Nièvre ce vendredi 21 mai dans le cadre d’un déplacement autour des thèmes de la formation, de l’emploi et de la santé.

Communiqué de Marie-Guite Dufay :

À l’occasion de ce déplacement dans la Nièvre, Marie-Guite Dufay a marqué trois étapes pour visiter l’entreprise Bike’Air, constructeur de vélos électriques made in Bourgogne-Franche-Comté à Coulanges-lès-Nevers, découvrir l’abattoir à Cosne-sur-Loire, et rencontrer des viticultrices et représentants de la profession viticole à Saint-Père. L’occasion d’échanger sur l’attractivité et le recrutement dans la viticulture et de mieux connaître les groupements d’employeurs, solutions innovantes pour mutualiser l’embauche et la formation de la main d’œuvre et proposer des emplois qualifiés et durables dans ce secteur.

Elle s’est rendue à Cosne-sur-Loire, pour y visiter le site de l’hôpital et l’Institut de Formation aux métiers d’Aide-Soignant(e). Elle a pu s’entretenir avec Daniel Gillonnier, Maire de la commune et président du conseil de surveillance, avec la directrice de l’hôpital et la directrice de l’IFAS, au sujet des projets de restructuration de l’offre de santé sur le territoire.

La veille, Marie-Guite Dufay avait déjà évoqué le sujet de l’accès aux soins lors d’une visite de l’espace santé de Cormatin, en Saône-et-Loire.

Les annonces de Marie-Guite Dufay de cette journée concernant l’accès à une offre de soin :



1. Permettre une couverture santé pour tous grâce à une « complémentaire santé régionale ».

L’accès aux soins reste un enjeu sociétal majeur dans notre pays alors que près de 40 % des français diffèrent leurs soins par manque de moyens et que plus de 3 millions de nos compatriotes n’ont pas de mutuelle.

Parce que le coût d’une mutuelle peut être un frein pour beaucoup, nous souhaitons agir en créant une offre régionale de complémentaire de santé. Plusieurs communes se sont déjà impliquées dans des projets de mutuelles locales, en négociant des contrats à des tarifs avantageux pour leurs habitants. L’échelon régional apparait pertinent pour expérimenter une démarche de ce type à une plus grande échelle.



2. Lutter contre la désertification médicale

L’accès aux soins est un droit essentiel, qui reste une forte préoccupation en Bourgogne-Franche-Comté, en particulier dans la ruralité. Nous souhaitons que la Région soutienne une politique active sur l’équité de l’offre santé.

Nous agirons en particulier en soutenant les projets de maisons de santé, afin de rapprocher l’offre de soin des populations, mais aussi dans le regroupement des professionnels en leur offrant des conditions d’activité attractives.

L'engagement de Marie-Guite Dufay consiste à :

- Poursuivre le maillage du territoire en finançant les maisons de santé et autres formes de regroupement.

- Soutenir les démarches des collectivités pour favoriser l’installation de médecins généralistes, spécialistes et professionnels paramédicaux au plus près des territoires.

- Accélérer le développement de solutions de télémédecine et de e-santé, car il n’est pas toujours simple de se déplacer pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste.

Nous veillerons enfin à défendre vis à vis de l’État, seul décisionnaire en la matière, le bon fonctionnement des établissements de santé de notre Région, avec une vigilance particulière sur les services d’urgences ou les maternités.



3. Défendre l’implantation d’une faculté dentaire en Bourgogne-Franche-Comté

L’absence d’une filière de formation aux métiers de l’odontologie dans notre Région est une carence forte. Ce n’est pas sans conséquence pour nos territoires, avec une densité de chirurgiens-dentistes inférieure de 25% par rapport à la moyenne nationale. Comme nous l’avons fait pour obtenir l’ouverture d’une filière PACES dans la Nièvre (première année commune aux études de santé), nous militerons fortement auprès de l’Etat pour que notre Région soit enfin dotée d’une filière pour le dentaire.