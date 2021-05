Un nouveau magasin vient d’ouvrir ses portes rue aux Fèvres le premier jour du déconfinement. Une visite s’impose à « Artisanat du monde », où l’on peut découvrir l’art du laqué sous toutes ses formes.

Ce 19 mai 2021 restera longtemps gravé dans la mémoire de Nhien Drappier. Non seulement parce que c’était le premier jour d’un retour progressif à la normale avec la réouverture des terrasses de restaurant et de café, des commerces dits non essentiels, des cinémas et autres musées... Mais aussi et peut-être surtout parce que c’était le premier jour d’ouverture de son magasin « Artisanat du monde ». Situé 19 rue aux Fèvres, à quelques encablures de la place Saint-Vincent et de la cathédrale du même nom.

Avec pareil prénom Nhien Drappier ne peut guère cacher son origine vietnamienne. La jeune femme est arrivée en France il y a six ans. Pour suivre Jacques, son mari, venu continuer sa carrière professionnelle à Chalon. Et elle s’y est plu au point d’avoir l’idée d’y ouvrir un commerce. Mais pas n’importe quel commerce. Un commerce consacré entièrement aux produits de son pays natal. Même si dans la dénomination de l’enseigne il y a le mot « monde ».

Tout est fabriqué à la main



Alors, pourquoi « Artisanat du monde » et non pas « Artisanat du Vietnam » ? Nhien Drappier s’en explique. « « Artisanat du monde » décrit l’esprit du magasin. On voulait se démarquer de ce qui existe déjà ». Et Jacques Drappier d’ajouter « On s’inscrit dans un commerce international entre l’Asie et l’Europe en direction d’une clientèle de toute origine ». La jeune femme, qui a déjà été commerçante au Vietnam, ne manque pas de préciser que tout est fabriqué à la main dans des ateliers par des artisans vietnamiens.

L’art du laqué

La carte de visite du magasin, dont le concept est unique dans la région, mentionne « Artisanat du monde, Art du laqué ». Et elle ne vous trompe pas. En poussant la porte du 19 rue aux Fèvres vous découvrez en effet de nombreux objets en laqué proposés par des spécialistes en la matière reconnus. Des objets laqués sur céramique, sur bois, sur composite, sur fibre de verre... De magnifiques vases et lampes et de non moins magnifiques boîtes, coffrets, assiettes, bols... Signalons que l’on peut aussi commander sur catalogue des meubles laqués originaux. On y trouve également de superbes sacs en cuir, des foulards en soie naturelle, du linge de table... et pour les amateurs du thé, du café et du chocolat.

Ce mercredi était donc jour d’inauguration. Paul Thébault, conseiller municipal, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, a été l’un des premiers à souhaiter pleine réussite à Nhien Drappier, se félicitant de l’arrivée d’un nouveau lieu de commerce au cœur de la vieille ville.

« Artisanat du monde », 19 rue aux Fèvres, à Chalon. Ouvert les mardi, jeudi, vendredi, et samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures ainsi que le dimanche de 8 heures à 12 heures.

Gabriel-Henri THEULOT