AVIS DE DECES - Madame Françoise MONGÉNIE née CHAFFANJON

CHÂTENOY-LE-ROYAL, CHALON-SUR-SAÔNE, CRISSEY, FELINES



Florence, Christine, Franck, ses enfants et leurs conjoints ;

Julie et Etienne, Guillaume, Romain, Lola, Lenzo, Diego, ses petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Françoise MONGÉNIE

née CHAFFANJON

survenu le 20 mai 2021 à l'âge de 78 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 27 mai 2021 à quatorze heures trente en l'église de Crissey suivies de sa crémation.