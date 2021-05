RÉGIONALES : Des randonnées avec les colistiers du Temps des cerises

Pour faire campagne, Bastien Faudot organise des randonnées thématiques dans chaque département de Bourgogne-Franche-Comté. Première étape le 28 mai dans la Nièvre pour l'ascension du Mont Beuvray avec la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann.

Communiqué de Bastien Faudot du 26 mai 2021 :





LE PRINTEMPS DES CERISES



Du 28 mai au 6 juin prochains, une randonnée en 8 étapes et 8 thèmes de campagne à travers toute la Bourgogne-Franche-Comté.



Après tant de mois de peine, d’enfermements et de restrictions, les Français entrevoient enfin l’espoir d’un retour à une vie normale. De belles rencontres se profilent de nouveau et ces retrouvailles se préparent sans « visios » ni cachettes, sur les chemins de Bourgogne-Franche-Comté.



Notre Région est un territoire où la géographie emprunte les chemins de l’Histoire. Durant des centaines d’années, la Bourgogne et la Franche-Comté ont été façonnées par des générations de travailleurs, par les paysans et par les ouvriers. Cette histoire a produit nos paysages, nos terroirs, notre agriculture et notre industrie qui sont réputées dans le monde entier. Cette campagne doit aussi être un moment de fierté et de valorisation des vocations, des métiers et des engagements.



Pour donner du sens à ce moment collectif et démocratique, Bastien FAUDOT et ses colistiers du Temps des Cerises ont souhaité sortir de l’ordinaire.



Huit randonnées de campagne électorale seront organisées dans les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté : elles seront autant d’étapes pour exprimer notre message politique.



Après un prologue de Nevers à Luzy par le service public ferroviaire, la première randonnée nous emmènera le 28 mai dans le Morvan jusqu’au Mont Beuvray.



La grande randonnée du Temps des Cerises s’achèvera le 6 juin en Saône-et-Loire par l’ascension de la roche de Vergisson.



À chaque étape, des personnalités politiques locales ou nationales chemineront avec nous pour témoigner leur soutien et participer à une campagne dont les modalités sont inédites.





NIÈVRE (58) VENDREDI 28 MAI

Départ : Nevers

LA FORÊT

Présence de Marie-Noëlle LIENEMANN, sénatrice et animatrice nationale de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS).

— 8h00 : Conférence de presse de départ.

— 9h30 : Nevers - train à 9h29 jusqu’à Luzy (10h25), puis nous rejoindrons, en voiture sur 10 km, Les Châtaigniers-Poil.

— 10h25 : Arrivée à Luzy.

— 10h45 : Visite de la scierie de Luzy.

— 12h00 : Arrivée au hameau des Châtaigniers, accueil par Marco BERNALICIS.

Présence de Ugo BERNALICIS, député La France Insoumise (sous réserve du travail parlementaire). Discussion avec Régis LINDEPERG, porte-parole de SOS Forêts et coprésident d’Adret Morvan.

— 13h30 : Départ pour Bibracte-Mont Beuvray (13km), rencontre avec les militants pour la sauvegarde de la forêt.

— 14h50 : Arrivée au hameau Les Jours, jonction avec des randonneurs de Saône-et-Loire.

— 16h00 : Arrivée au Mont Beuvray. Prises de parole.

— 16h30 : Arrivée au musée de Bibracte.

— 17h00 : Fin de la journée.





YONNE (89) SAMEDI 29 MAI

Départ : Auxerre

(Aérodrome d’Auxerre Branches, Parking Paris Jump)

TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS

— 9h30 : Aérodrome de Branches sur le Parking Paris Jump Auxerre. Rencontre avec M. MOUY, syndicaliste, responsable du Syndicat National Unifié des Personnels des Forêts et de l’Espace Naturel.

— 10h00 : Départ en empruntant le GR213.

— 11h00 : Visite d’ AuxR Parc. Rencontre avec « La fermière de Chichery ».

— 13h00 : Pause repas à Bassou au bord de l’Yonne (Carré blanc).

— 14h30 : Départ pour Laroche-Migennes.

— 16h00 : Arrivée à Migennes en passant devant le trésor public menacé de fermeture et devant le lycée professionnel fermé par la Région.

— 16h30 : Conférence de presse à la Gare de Laroche-Migennes, gare en travaux qui ne prévoit pas d’accès handicapés. Intervention ancien cheminot syndicaliste et de Bastien LACHAUD, député La France Insoumise.

— 17h30 : Retour en voiture à l’aérodrome Branches en covoiturage, passage à la ferme des Gourlis, achat de produits locaux.





HAUTE-SAÔNE (70) DIMANCHE 30 MAI

Départ : Saulnot

LA SANTÉ ET LES DÉSERTS MÉDICAUX

— 9h30 : Saulnot, rencontre avec Grégoire GILLE, association de maires, question d’entreprise délocalisée.

— 11h30 : Trémoins, conférence de presse.

— 12h30 : Pique-nique sur les parcelles des jardins du Montvaudois à Trémoins.

— 14h00 : Couthenans, problématique de remplacement (médecin décédé du covid-19 en 2020).

— 16h00 : Héricourt, deuxième ville de Haute-Saône avec un Centre de réadaptation fonctionnelle et un Centre de psychiatrie générale. Rencontre avec des psychologues, question de la santé mentale, et des sages-femmes en grève en ce début d’année qui pallient à l’absence de spécialistes (gynécologues).

Rencontre avec l’association « On roule + Cool », question du handicap et de l’accessibilité.

— 18h00 : Fin de la journée.





TERRITOIRE DE BELFORT (90) MARDI 1er JUIN

Départ : Rougegoutte

L’INDUSTRIE, L’EMPLOI ET LA FORMATION

— 8h30 : Rencontre avec le maire de Rougegoutte Guy MICLO et les dirigeants

de l’usine SMRC.

— 10h00 : Marche jusqu’à Grosmagny.

— 11h00 : Rencontre avec Maurice LEGUILLON, maire de Grosmagny et point sur son projet d’atelier de transformation et d’artisanat local.

— 12h00 : Pique-nique.

— 13h30 : Départ en direction d’Eloie, rencontre avec le maire Eric GILBERT.

— 15h00 : Départ pour Valdoie puis Cravanche.

— 16h30 : Arrivée sur le site d’Alstom transports et rencontre avec les syndicats.

— 17h30 : Fin de la randonnée.

— 18h00 : Départ pour le site d’implantation Amazon sur l’Aéroparc de Fontaine, avec la présence de Leila CHAIBI, députée La France Insoumise.





DOUBS (25) MERCREDI 2 JUIN

Départ : Besançon

L’EAU

— 8h00 : Parcours en voiture jusqu’à Bonnevaux le Prieuré au dessus d’Ornans puis direction Tarcenay.

— 8h45 : GAEC Belpois, élevage de vaches montbéliardes.

— 9h45 : Rendez-vous au camping du Chanet à Ornans, échange avec Cyril GIBOT, gérant du camping : traitement des eaux écologique. Rencontre avec des pêcheurs et Yves FAILENET, moniteur-guide diplômé du Centre national de formation aux métiers de la pêche.

— 10h45 : Arrivée à l’ancienne ferme de M. et Mme OUDOT, lieu-dit Saint Nicolas : débat sur l’avenir pour les jeunes agriculteurs. Arrêt à l’entrée du village de Scey-en-Varais pour voir les deux bassins de décantation par roseaux.

— 11h15 : Arrivée au village de Scey-en-Varais. Découverte de la zone de décantation par végétaux.

— 12h00 : Pique-nique sur les bords de Loue au lieu-dit « des forges » (en cas de mauvais temps à la salle de convivialité municipale)

— 13h00 : Rendez-vous avec Laurent BROCARD, maire de deux communes fusionnées (Maisières et Scey-en-Varais) devenues Scey-Maisières.

Sujets : l’alimentation par eau de source de la commune, gestion des châteaux d’eau, traitement de l’eau.

— 13h30 : Rencontre avec Danièle MILLE, visite du barrage privatif sur la Loue, pollution, tourisme sur la Loue.

— 14h00 : Visite atelier d’artiste de Marcel, peintures de vaches.

— 14h30 : Départ pour Cléron.

— 15h15 : Rencontre débat à l’ancienne école de Cléron, siège de la réserve nationale du ravin de Valbois. L’association SOS Loue rivières. Exposition sur la préservation des espaces naturels en Franche-Comté.

— 16h00 : Point presse à Cléron « plus de temps devant nous »

— 17h00 : Retour au lieu-dit Saint Nicolas.

— 18h30 : Fin de la journée.





CÔTE-D’OR (21) VENDREDI 4 JUIN

Départ : Fleury-sur-Ouche

L’AGRICULTURE ET LES CIRCUITS COURTS

Présences de Laurent GRANDGUILLAUME, ancien député de la Côte-d’Or et de Sophie TAILLE-POLIAN, sénatrice du Val-de-Marne (Génération•s).

— 9h00 : Visite et rencontre AMAP (Association Vivre Ensemble à Fleurey-sur-Ouche), passage par Ancey.

— 10h00 : Mâlain

— 11h30 : Association Risomes, Réseau d’initiatives solidaires mutuelles et écologiques.

— 12h30 : Rencontre et visite chez le boulanger-paysan, rencontre et visite chez la brasseuse de bières bio.

— 12h45 : Pique-nique, collation organisée par Lilian et le groupe d’action «Ouche et Montagne» (avec les produits locaux du collectif Risome), collation prise à la terrasse du café associatif «Le Chauffe Savate».

— 14h00 : Rencontre et visite épicerie solidaire «La touniquette», rencontre et visite de l’élevage de poules pour la production d’œufs bio.

— 15h00 : Conférence de presse.

— 16h00 : Table ronde avec les membres de Risome et les producteurs locaux.

— 17h30 : fin de la journée.





JURA (39) SAMEDI 5 JUIN

Départ : Lons-le-Saunier

DÉMONDIALISATION ET RELOCALISATION

— 8h30 : Auberge du Hérisson : arrêt la moitié des voitures, covoiturage avec l’autre moitié des voitures jusque Chaux du Dombief.

— 9h00 : Mairie de Chaux du Dombief, présentation de la chaufferie au bois et échange autour de la forêt, exposé par deux agents forestiers.

— 9h30 : Conférence de presse.

— 10h30 : Parking NAJA (lunetterie), intervention d’un syndicaliste sur la désindustrialisation de la lunetterie.

— 11h15 : Pic de l’Aigle, tourisme durable.

— 12h30 : Lac d’Ilay, camping de Narlay, préservation des abords des lacs.

— 12h45 : Repas tiré du sac.

— 14h15 : Station traitement de potabilisation de l’eau Lac Ilay avec Fabienne LACROY, présidente du Syndicat des eaux du Grandvaux.

— 15h15 : Hameau fromagerie, utilisation buis et peuplier importé, produit locaux.

— 16h30 : Cascades du Hérisson, Saut Girard, projet : Label «Grand site de France».

— 17h00 : Auberge du Hérisson puis co-voiturage.

— 18h00 : Retour à la Mairie de Chaux du Dombief. Débriefing, buffet dinatoire et verre de l’amitié.





SAÔNE-ET-LOIRE (71) DIMANCHE 6 JUIN

Départ : Mâcon

TERRITOIRE ET PATRIMOINE

— 9h30 : Mâcon, petit déjeuner esplanade Lamartine, rencontre avec le collectif MJC Héritan.

— 10h00 : Mâcon, marche vers quartier La Chanaye, rencontre avec collectif habitant et association l’AMI (à 10h30).

— 11h00 : Départ en voiture vers Davayé.

— 11h15 : Dayavé, dégustation vin au domaine Corsin.

— 12h00 : Dayavé, rendez-vous des militants et marche jusqu’à Vergisson.

— 13h00 : Vergisson, allocutions politiques, conférence de presse et pique-nique.

— 15h00 : Marche retour à Dayavé.

— 16h00 : Mâcon : rencontre collectif «Occupons» (théâtre).

— 17h00 : fin de la journée.