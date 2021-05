La Corse vient s'inspirer du côté des déchèteries du Grand Chalon pour la gestion de ses déchets

Belle visite de nos lointains Corses venus en visite ce jeudi sur le Grand Chalon.

La délégation Corse, en provenance particulièrement d'Ajaccio, circule sur le territoire métropolitain, avec un focus tout particulièrement du côté de Caen .. et bien sûr du côté du Grand Chalon. Le syndicat qui a la charge de la gestion des déchets sur l'Ile de Beauté est face à un chantier énorme tant la question des déchets en Corse est un dossier épineux. Pourtant les choses semblent avancer vite et bien, et déjà les emplacements de la future déchèterie d'Ajaccio sont flêchés à proximité de l'aéroport. Reste désormais à faire le bilan des expériences des déchèteries fonctionnant "à plat" à l'image de la dernière sur le Grand Chalon, à savoir celle de Châtenoy le Royal.

Un fonctionnement à plat qui fait le succès de la déchèterie tant pour les usagers que pour les techniciens.

Accueillie par Dominique Juillot, la délégation entend comparer les usages et les fonctionnements avant de finaliser son choix d'infrastructures.

L'après-midi, c'est la question de la méthanisation au SMET de Chagny qui a été présentée à la délégation, alors que la Corse entend moderniser ses pratiques de fonctionnement, densifier les systèmes de tri, rationnaliser ses pratiques alors qu'une grande partie des déchets Corses partent jusqu'à Nîmes. Le coût qui devient de plus en plus prohibitif impose des choix purement insulaires et la Corse entend bien rattraper son retard sur cette question.

L.G