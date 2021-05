La fête des mères c’est ce weekend avec « Un Eté à la Campagne »

Au numéro 7 de la Rue du Pont à Chalon-sur-Saône, vous attendent de belles fleurs et bien plus encore !

En prévision de la fête des mères, la boutique Un Eté à la Campagne se couvre de merveilles. Bouquets et compositions confectionnés avec soin dans notre atelier pour surprendre et enchanter toutes les mamans.

Fleurs naturelles et fleurs séchées, plantes vertes et fleuries pour l’intérieur et l’extérieur, parfums naturels… Venez à notre rencontre pour un voyage en pleine nature.

Pour la fête des mères, le magasin sera ouvert le samedi et le dimanche non stop, le samedi de 8 heures à 20 heures et le dimanche de 7 heures à 15 heures.

Pour vos commandes, retraits et livraisons : (Tél 03 85 42 95 37)

Publi-information

J.P.B.