Les Aubépins à l'honneur sur France 3

Ou quand le 18h30, sur France 3 Bourgogne Franche-Comté, s'invite dans le quotidien des habitants de ce quartier verdoyant. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

«Soyons plus proches, voyons plus loin»



C'est le slogan du 18h30, émission diffusée du lundi au vendredi sur France 3 Bourgogne Franche-Comté.



S'invitant au cœur des territoires de notre région, ce rendez-vous en extérieur a pris ses quartiers dans le quartier des Aubépins, ce vendredi 28 mai, à 17 heures.



L'occasion pour Franck Menestret, le présentateur, de donner la parole à Thérèse Bessette, la présidente de l'association de la Maison de quartier des Aubépins, Maryline Nutte, la présidente du Comité Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Michel Maron, directeur de l'OPAC du Chalonnais, et Pascal Budin, figure emblématique du quartier et porte-parole de Loisirs Aubépins.



Les différents invités étaient interviewés dans les jardins proposés aux habitants par l'OPAC.



De son côté, c'est Nour Eddine Ben Kahala, étudiant en Prépa Médecine, qui était également interviewé. Avec son ami Rayane, ils sont à l'origine d'une initiative, visant à mettre des ballons de football et de basket aux enfants du quartier.



Corinne Briez et Stéphane Perronnet, respectivement agent de développement local et médiateur social à la Maison de quartier des Aubépins, ont pu assister au tournage de ce 18h30 consacré aux habitants du poumon vert de Chalon-sur-Saône.



À noter que cette émission sera diffusée le 10 juin prochain et que Franck Menestret présentera en juillet prochain, une nouvelle émission animalière intitulée «En Terre animale», toujours sur France 3 Bourgogne Franche-Comté, en compagnie de son golden retriever, Muffin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati