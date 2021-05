GOLF : Lucas et Pierre Denis s’adjugent le premier scramble à 2 de l’année 

Après une longue attente, les golfeurs retrouvent le chemin de la compétition. Ayant abandonné une partie des contraintes imposées par le Covid-19 depuis le 19 mai.

« Nous aurions pu faire une remise de prix mais il aurait fallu l’organiser sur la terrasse du club house et comme les prévisions météo étaient incertaines, nous avons préféré y renoncer. On ne voulait pas faire revenir des gens pour leur dire que c’était finalement annulé » confie Eric Morin, le manager du Golf de la Roseraie qui organisait en ce dimanche de Pentecôte le premier scramble à 2 de l’année, qui remplaçait la coupe MMA, reportée en septembre.

Des règles moins contraignantes

Si une remise de prix était rendue possible, c’est que depuis le 19 mai les règles sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 se sont considérablement assouplies. Depuis cette date les compétitions sont à nouveau ouvertes à des joueurs non membres de l’AS Golf et les formules à plusieurs sont à nouveau autorisées. Depuis cette date les golfeurs peuvent à nouveau enlever les drapeaux pour putter et les râteaux ont à nouveau été remis dans les bunkers. Toutefois quelques contraintes demeurent, comme celle d’avoir dans son sac du gel hydraulique afin de pouvoir se désinfecter les mains avant de toucher un drapeau ou un râteau.

Sur un plan sportif l’épreuve a réuni quarante joueurs, dont deux venus de l’extérieur, répartis en vingt équipes. De quoi satisfaire les organisateurs. La victoire est revenue à la paire familiale composée de Lucas et de Pierre Denis, qui s’est imposée face au tandem, lui aussi familial, formé par Sébastien et Thomas Revoirard. Les Denis père et fils, qui avaient les faveurs du pronostic, ont profité du mauvais départ des Revoirard père et fils pour l’emporter de deux points (37 à 35). Ces derniers se sont consolés en gagnant le net devant la doublette Anthony Vincent - Renaud Moullière.

Les résultats

Brut : 1. Lucas Denis (Chalon) - Pierre Denis (Chalon) 37, 2. Sébastien Revoirard (Bourgogne Franche-Comté) - Thomas Revoirard (Bourgogne Franche-Comté) 35.

Net : 1. Sébastien Revoirard (Bourgogne Franche-Comté) - Thomas Revoirard (Bourgogne Franche-Comté) 46, 2. Anthony Vincent (Chalon) - Renaud Moullière (Bourgogne Franche-Comté) 43, 3. Lucas Denis (Chalon) - Pierre Denis (Chalon) 41, 4. Alain Wavrant (Chalon) -Philippe Landrot (Chalon) 40, 5. Annie Poinard (Chalon) - Claude Fieux (Chalon) 38.

Gabriel-Henri THEULOT