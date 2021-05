La Ferrari 458 a terminé sa course... confisquée pour excès de vitesse sur les routes de Saône et Loire

L'automobiliste était domiciliée en Suisse... mais à 206 km/h... c'était un peu trop pour les gendarmes de Saône et Loire.

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) ont multiplié les contrôles tous au long du week-end.

Le samedi 29 mai, à 09H10, sur la RD982, commune de MONTCEAU L'ETOILE (71), les militaires de la brigade motorisée de PARAY LE MONIAL, contrôlent le conducteur d'une MERCEDES CLA, à la vitesse de 145 km/h (vitesse retenue : 137 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 35 ans, demeure dans la Loire et est conducteur d'engin.

- Le samedi 29 mai, à 20H30, sur la RD982, commune de MONTCEAU L'ETOILE (71), les militaires de la brigade motorisée de PARAY LE MONIAL, contrôlent le conducteur d'une PEUGEOT RCZ, à la vitesse de 147 km/h (vitesse retenue : 139 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 75 ans, demeure dans la Loire et est retraité.

- Le 29 mai 2021, à 16H10, sur l'autoroute A6, sens Lyon/Paris, commune de FARGES (71), les militaires du peloton motorisé de CHARNAY LES MACON, contrôlent le conducteur d'une FERRARI 458, à la vitesse de 206 km/h (vitesse retenue : 195 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 130 km/h. Ce dernier, âgé de 53 ans, demeure en Suisse et est ingénieur.