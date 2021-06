Covid-19 : un nouveau fonds de transition de 3 milliards d'euros pour les entreprises

Le gouvernement français a annoncé mardi la création d'un fonds de transition de trois milliards d'euros pour aider les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire (ETI) en difficulté à cause de la pandémie de Covid-19. Ce dispositif vient compléter celui des prêts participatifs et sera géré par le ministère de l'Économie.