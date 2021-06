La collecte alimentaire de la FACE, c’est vendredi 4 et samedi 5 juin

La FACE, en association avec le Grand Chalon, organise samedi 5 juin sa grande collecte alimentaire annuelle. Dix magasins de Chalon et de la région participent à l’opération.

A l’instar de Raphaël Jimenez, le président de la FACE (Fédération des associations chalonnaises d’entraide), des dizaines de bénévoles vont une nouvelle fois se mobiliser pour la grande collecte alimentaire du Grand Chalon, qui aura lieu samedi prochain 5 juin et dans certains magasins dès le vendredi après-midi 4 juin.

En raison de la pandémie de Covid-19, ce rendez-vous de la générosité et de la solidarité ne s’est pas tenu en 2020 et cette année la crise sanitaire qui n’est pas encore terminé a à nouveau un impact sur la manifestation. D’abord sur la date. La collecte, qui depuis sa première édition en 2016 se déroule toujours à la fin de l’hiver, a dû être repoussée à début juin, suite au récent confinement. Mais aussi sur le nombre de magasins participants : ils étaient quatorze en 2019, ils ne sont plus que dix en 2021.

Les membres de l’association Le Pont seront bien évidemment... sur le pont ! Imités par ceux du Secours Catholique, de la Croix-Rouge Française, de la Famille Chalonnaise, des Petits Frères des Pauvres, et de la Résidence Chalon Jeunes. Sans oublier ceux du rotary-club Chalon Saint-Vincent ainsi que ceux des CCAS de Givry, de Saint-Marcel ou encore d’Epervans.

Quels produits acheter ?



Les produits recherchés sont les conserves de poisson (thon, sardines...), les conserves de légumes et de fruits, l’huile, la confiture, le chocolat, le café, le sucre, la farine, les biscuits, le cacao, les petits déjeuners, les céréales, le riz et les pâtes.

Les produits ainsi récoltés serviront à venir en aide à un grand nombre de familles de l’agglomération chalonnaise, puisqu'ils seront intégralement reversés à l'épicerie sociale du Grand Chalon et aux bénéficiaires du centre alimentaire d’urgence de la FACE.

« Chaque année, nos besoins augmentent, parce qu'on a de plus en plus de gens dans la précarité, notamment des familles monoparentales, des jeunes, et des personnes âgées... et pour tout dire l’arrivée du Covid-19 n’a fait qu’aggraver la situation» confie Raphaël Jimenez.

En 2019 la collecte avait rapporté quelque 14,2 tonnes de produits. Cette année, à cause du nombre moindre de magasins, les organisateurs tablent sur 12 tonnes. Un objectif réalisable si encore une fois les Chalonnais et les Grands Chalonnais se montrent généreux.

Où faire votre don ?



Dix magasins de Chalon et de sa région participent à l'opération.

Chalon :

ALDI, 35 avenue Nicéphore Niépce.

Monoprix, 15 place de Beaune.

Intermarché, 70 rue des lieutenants Chauveau.

Leclerc, 6 rue Paul Sabatier.

ALDI, Centre commercial Chalon Sud, 7 rue Thomas Dumorey.

Saint-Marcel : Carrefour Market, rue du Curtil Canot.

Châtenoy-le-Royal : ALDI, 3 rue de la Jonchère.

Lux : Leclerc, route de Lyon.

Ouroux-sur-Saône : Intermarché, rue du Pranet.

Givry : Colruyt, 22 avenue de Mortières.

Gabriel-Henri THEULOT