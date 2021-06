Pour une soirée festive et pour faire le plein de bonne humeur : RDV à l'Espace des Arts vendredi soir ! Il reste encore des places...

Quoi de mieux que terminer cette semaine par un concert punchy et jazzy, avec le Mardi Gro Brass Band ?

C'est vendredi 4 juin à 19h au Grand Espace, on espère vous voir nombreux ! Et, vous êtes nombreux à nous poser la question : la vaccination et les tests ne sont pas une condition d'accès au spectacle.

Originellement issu du collectif lyonnais le Grolektif, le Mardi Gro Brass Band est en lien direct avec le carnaval de la Nouvelle Orléans ; une ville où la tradition des fanfares rencontre celle des clubs – une musique cuivrée, résolument tournée vers la fête et la danse !

Après avoir déambulé, le groupe monte sur scène pour donner un Bal New Orleans mêlant Funk, blues des Piano Professors et chants des Mardi Gras Indians...

Informations et réservation : Tél. 03 85 42 52 12 ou https://www.espace-des-arts.com/saison/mardi-gro-brass-band

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Bruno Belleudy