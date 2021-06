A la demande du Grand Chalon, le Lions Chalon Doyen fournit sept ordinateurs à utiliser par les étudiants à l’Usinerie

En cette période difficile provoquée par l’arrivée du Covid-19 de nombreux étudiants grandchalonnais sont victimes de la fracture numérique. Désormais ils pourront travailler dans de meilleures conditions en se rendant à l’Usinerie, où sept ordinateurs portables sont à leur disposition.

Durant cette année qui restera dans les annales le lions-club Chalon Doyen, actuellement présidé par Gérard Baudot, malgré les contraintes liées à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, n’est pas demeuré sans ne rien faire. Réalisant notamment plusieurs actions en direction de la jeunesse et notamment des étudiants. La dernière en date étant un don de sept ordinateurs portables au Grand Chalon.

L’officialisation de ce don s’est déroulée ce lundi matin à la salle de diffusion de Nicéphore Cité en présence de Sébastien Ragot, vice-président du Grand Chalon, en charge de l’enseignement supérieur, Emmanuelle Dupuit, conseillère communautaire, déléguée au développement de la vie étudiante, Dominique Rougeron, conseillère municipale, représentant Bruno Legourd, adjoint chargé des affaires sanitaires et sociales, Yannick Mahé, directeur de l’Usinerie, Delphine Vanhoutte, secrétaire générale de l’Usinerie, ainsi que Gérard Baudot, président, Yolande Paparel, vice-présidente, France Boyet, past présidente, Georges-Henri Duchesne et Laure Chapelon , membres du Lions Chalon Doyen.

Disponibles sur place

Les sept ordinateurs portables sont utilisables dans l’espacex de co-working de l’Usinerie. Ils sont accessibles à tous les étudiants du Grand Chalon sur réservation, de préférence 24 heures avant, en contactant l’interlocuteur sur place, dont les coordonnées ont été transmises aux chefs d’établissement. Les ordinateurs seront accessibles la semaine de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et sont essentiellement configurés pour effectuer de la bureautique (word, excel, powerpoint...), de la navigation internet et des visioconférences. La mise à disposition sur site est une première dans l’agglomération. En fonction des besoins plus spécifiques émis par les utilisateurs (logiciels supplémentaires à installer, prêt de matériel en soirée ou le week-end...), des évolutions pourront être apportées sur le plus long terme.

Un lien avec les établissements d’enseignement



S’adressant aux représentants du Lions Chalon Doyen Sébastien Ragot a rappelé que depuis le début de la crise sanitaire le Grand Chalon avait entretenu un lien fort avec les chefs des dix-neuf établissements d’enseignement supérieur du territoire et leurs étudiants, afin de répondre au mieux à leurs besoins (paniers repas à récupérer le vendredi à l’épicerie sociale, point écoute psychologique, repas du CROUS à 1€...). Le vice-président du Grand Chalon a aussi souligné qu’outre l’aide alimentaire, l’inclusion numérique a fait partie des enjeux soulevés par les chefs d’établissement dès le commencement de la pandémie (manque de matériel adéquat pour rédiger, difficultés pour se connecter…).

Gabriel-Henri THEULOT