L’Établissement français du sang lance un appel d’urgence à la mobilisation : les réserves de sang sont trop basses

Les citoyennes et citoyens sont appelés à se mobiliser massivement pour donner leur sang dès à présent pour permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner les patients.

Une soixantaine de collectes mobiles sont organisées en région Bourgogne Franche-Comté jusqu’au 12 juin et 7 maisons du don accueillent les donneurs quasi-quotidiennement. Le don s’organise sur RDV pour réduire le temps d’attente et mieux gérer la prise en charge des donneurs dans le respect des mesures de distanciation. Prenez rendez-vous près de chez vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1®ion=1 ou directement via l’application Don de sang