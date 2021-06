La 9e Edition de "Bienvenue dans mon jardin au naturel" vous donne rendez-vous en Saône et Loire

9ème édition de l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel, pour l'eau et la santé". Le principe est simple : des jardiniers amateurs passionnés ouvrent leurs portes, le temps d'un weekend, pour échanger et partager les techniques et astuces d’un jardinage 100% naturel. Convivialité, partage, bonnes pratiques au rdv, n'hésitez pas!

Au programme du weekend, 11 jardins de particuliers ou jardins partagés ouvrent leur porte, rien que pour vous (affiche disponible en téléchargement)!!



Merci de vous inscrire auprès du CPIE (par mail ou téléphone) pour les visites guidées, avant le vendredi 11 Juin 2021.



Retrouvez les fiches jardins avec leur descriptif dans les téléchargements ci-dessous (Livret jardins).



Liste des jardins ouverts :

- Le jardin d'Alicia, à Saint-Léger-du-Bois : Ouvert Dimanche 13 juin de 14h à 17h. Entrée libre.

- Noisettes et Tournesols, les jardins partagés de Saint-Pantaléon, à Autun : Ouvert Samedi 12 juin de 10h à 18h. Entrée libre. Petites animations et groupe de musique.

- Le jardins de Christine et Jean-Christophe, à Saint-Firmin : Ouvert Samedi 12 juin, de 9h à 12h. Entrée libre.

- Le jardin de Christine, à Saint-Sernin-du-Bois : Ouvert Dimanche 13 Juin, de 10h à 12h et 14h30 à 17h30. Entrée libre.

- Le jardin de Maxime et Magali, au Creusot : Ouvert Samedi 12 juin de 10h à 18h, et Dimanche 13 Juin de 10h à 12h. Entrée libre.

- L'Ilôt des Combes, au Creusot : Ouvert Dimanche 13 juin de 10h à 12h et 14h à 17h. Visites guidées régulières, entrée libre.

- Le jardin de Catherine et Christian Lonjaret, à Blanzy : Visites guidées Samedi et Dimanche à 14h et à 16h. Sur inscription auprès du CPIE.

- Le jardin de Pascaline Foret, à Gourdon : Ouvert Samedi 12 juin à 15h30, visite guidée.

- Le jardin de Delphine et Nicolas, à Ecuisses : Visites guidées : Samedi 12 juin à 14h30, et Dimanche 12 juin à 10h.

- Le jardin d'Olivier, à Lessard-le-National : Visites guidées Samedi 12 juin à 10h et à 16h. Sur inscription auprès du CPIE.

- La Ferme des senteurs retrouvées, aux Guerreaux : Visites guidées par créneaux d'1h30 les Samedi 12 juin et Dimanche 13 à 14h et 16h. Sur inscription auprès du CPIE.



Port du masque obligatoire et respect des conditions sanitaires en vigueur.



Visitez le site dédié à l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel" pour retrouver les jardins ouverts en Saône-et-Loire ce WE!