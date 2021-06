Coupe de France des clubs, L’amicale Boule Châtenoy-le-Royal recevait Varennes Saint Sauveur et s'incline sur le score de 17 à 14.

La rencontre contre Varennes Saint Sauveur comptant pour la Coupe de France a eu lieu sur le terrain Espace André Savoy de l’amicale Boule de Châtenoy.

Dimanche 30 mai, les joueurs des deux clubs se sont retrouvés sur le terrain Espace André Savoy pour une rencontre de Coupe de France. Une rencontre qui pour les deux équipes est déterminante, l’équipe gagnante pourra continuer pour la Coupe de France quant à la perdante, elle évoluera en régionale. Chacun s’accrochait à placer ou tirer le plus justement possible pour s’attribuer les points de chaque partie.

Résultats des différentes parties :

- 1er tour : 6 tête à tête avec 3 victoires pour chaque club soit 6 points chacun

- 2ème tour : 3 doublettes dont 1 victoire pour Châtenoy et 2 victoires pour Varennes soit 3 points pour Châtenoy et 6 points pour Varennes

- 3ème tour : 2 triplettes 1 victoire pour Châtenoy et 1 victoire pour Varennes soit 5 points chacun.

Ce qui donne après la rencontre, la victoire de Varennes Saint Sauveur 17 à 14.

Le président de Varennes Saint Sauveur Romain Putin et le capitaine de l’équipe Marcel Purchadez ne pouvaient qu’être satisfaits de cette rencontre de reprise.

« L’amicale Boule de Châtenoy compte 89 joueurs qui se répartissent en 2 sections :

sport pétanque avec 62 joueurs (1 de plus que l’année précédente), il y a 6 jeunes dans cette section.

sport boule avec 27 joueurs (3 de moins que l’année précédente).

Ce qui est plutôt remarquable compte tenu des circonstances. Nous avons 3 équipes engagées dans le championnat des clubs Vétérans qui débutera le 22 juin 2021» faisait remarquer Gilbert Demont trésorier du club. Daniel Rebillard président et Daniel Vieublé capitaine de l’équipe emmèneront les joueurs de Châtenoy en déplacement à Auxy ou Sornay le 18 juin pour le 1er tour de la Coupe départementale.

C.Cléaux