La CGT Santé Action Sociale 71 pointe "la perte de contrôle" du Groupement Hospitalier Nord Saône et Loire

Communiqué de presse

L’USD CGT Santé et Action Sociale 71 et les représentants des syndicats CGT locaux ont rencontré, le 3 juin 2021,les Présidents de Conseil de Surveillance des Centres Hospitaliers d’Autun (Monsieur CHAUVET Vincent), de Chalon (Monsieur LEGOURD Bruno, représentant Monsieur le Maire de Chalon), et de Montceau les Mines (Madame JARROT Marie-Claude).

Les nombreux dysfonctionnements ont été pointés du doigt dans chaque établissement. La CGT constate qu’il n’y a pas de pilote dans l’avion GHT, Madame Christine Ungerer étant aux abonnés absents. Les plans de vol sont aléatoires. Les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous partout. Ces problématiques ont déjà été évoquées par la CGT à multiples reprises.

Les représentants du personnel dans les instances sont méprisés. Il y a beaucoup d’opacité dans les prises de décisions. Le discours n’est pas toujours le même en fonction des interlocuteurs et des sujets abordés. Ce constat est aussi partagé par les Présidents de Conseil de Surveillance.

Les postes de Directeur des Ressources Humaines ne sont pas toujours pourvus dans les trois établissements ou occupés par des personnes n’ayant pas les compétences ou formations requises.

Les CH d’Autun et de Montceau sont phagocytés par celui de Chalon, qui détient toutes les directions fonctionnelles.

La CGT reproche à Madame la Directrice du GHT de prendre des décisions hâtives et sans concertation ou de ne pas prendre de décision. Quelles sont ses missions, ses intentions ? Sa stratégie serait-elle de laisser gangréner les projets ou de les stopper net?

La CGT a toujours été favorable à des coopérations entre établissements en fonction des ressources et compétences locales. La CGT réaffirme son opposition aux Groupements Hospitaliers de Territoires, qui se révèlent être des usines à gaz où l’on ne retrouve pas de cohérence.

Que fait la tour de contrôle ? (l’Agence Régionale de Santé ?)