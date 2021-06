La librairie L’Antre des bulles déménage

Plus grand (presque 3 fois sa surface initiale), plus de choix et toujours dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône !

Après neuf années passées 6, rue au Change à Chalon-sur-Saône, Florent, l’heureux propriétaire de la librairie L’Antre des Bulles et son employée Aurélie, se sentaient un peu à l’étroit dans ce local situé au cœur des rues piétonnes. « La pandémie que nous connaissons m'a fait douter un temps de la faisabilité de ce projet, mais le soutien constant de mes clients m'a donné le courage et la confiance nécessaires pour franchir le cap et braver l'incertitude. Après tout, il y a 9 ans, j'arrivais dans de bien plus mauvaises conditions. Je m'installais dans une ville que je ne connaissais que très peu, dans un local, de plus, où une précédente librairie BD n'avait pas marché et avec une expérience dans ce domaine assez réduite. J'avais en revanche une véritable passion pour la BD au sens large, quelques notions de gestion, un travail de préparation important et une motivation à toutes épreuves », explique Florent. Mais les demandes croissantes, le lien tissé avec la clientèle a fini par le convaincre et c’est à 300 mètres du local actuel qu’il va s’installer et tripler sa surface commerciale, cela va permettre « de développer le rayon mangas à la hauteur de l'engouement qu'il suscite, avec un doublement du nombre de références (on va passer de 3000 titres à plus de 6000), une augmentation des références en BD, Romans Graphiques et Comics, et enfin, la création d'un espace consacré à la jeunesse (en plus de la BD jeunesse que nous proposions déjà) et aux Littératures de l'Imaginaire. Dans le rayon jeunesse, vous trouverez aussi bien des livres pour les tout-petits que des romans de premières lectures, en passant bien sûr par les albums classiques ou récents. Dans le rayon Littératures de l'Imaginaire, vous trouverez des romans de Science Fiction et de la Fantasy, en bonne complémentarité avec les BD de ces deux genres que nous vous proposons déjà. » La librairie L’Antre des Bulles bénéficiera, de plus, d’une vitrine à la hauteur de ce qu’elle propose à l’intérieur.

Jusqu’au 12 juin, vous trouverez la librairie L’Antre des Bulles sur son lieu d’origine et à compter du 17 juin au 32, rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône.