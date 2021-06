Un Permis Internet délivré aux élèves de CM2 de Châtenoy-le-Royal

Un vaste programme national de prévention sur les dangers et les règles de prudence liés à l’usage d’internet pour les élèves de CM2

Comme chacun peut le voir, régulièrement des informations circulent vraies ou fausses sur Internet, les ados sont très perméables à toutes ces infos et ils en sont parfois les auteurs ou les acteurs sur la ̏toile˝. La responsabilité des enfants est trop souvent mise en cause simplement par un manque de vigilance de la part des parents mais aussi de leur part par la méconnaissance des dangers et de la rapidité de circulation des données sur Internet.

Afin de tenter de palier à cette problématique, un programme national a été mis en place en direction des élèves. « Parce qu'il n'y a aucune raison de faire sur Internet ce que l'on ne ferait pas dans la rue, le Permis Internet s'est construit sur cette analogie. ». Pour beaucoup de parents, les réseaux sociaux n’étaient pas aussi développés et ils sont parfois dépourvus devant ces nouveaux moyens numériques. Comme pour d’autres apprentissages il est indispensable de fixer des règles de ̏sécurité˝.

Le Permis Internet, qu’est-ce que c’est ?

« Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme national de prévention pour un usage d’Internet vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2 et de leurs parents. Si avant de laisser circuler un enfant seul dans la rue, on lui apprend les règles de prudence indispensables (circulation routière, mauvaises rencontres, incivilités...), sur Internet, c’est la même chose. Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est indispensable de s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de vigilance, de civilité, et de responsabilité sur Internet »

(Source : https://www.permisinternet.fr/fr/page/definition)

Objectifs et programme

Le premier objectif de ce programme est de responsabiliser les enfants pour un usage vigilant, sûr et responsable d’Internet et des écrans en général. Il s’adresse aux élèves des classes de CM2.

Les 3 groupes scolaires de la ville de Châtenoy-le-Royal étaient concernés par ce programme avec une présentation de l’opération ̏Permis Internet˝ par un agent de la Police Municipale et un référent du service jeunesse. Il s’en est suivi des ateliers pratiques sur l’usage des réseaux sociaux en ½ groupe et d’une restitution en « grand groupe ». La formation a été dispensée par l’enseignant grâce au DVD fourni dans le kit et au code remis à chaque enfant. Pour les élèves des classes de CM2, au même titre que pour d’autres matières, ils ont passé l’examen du Permis Internet.

Ce fût le grand jour ce vendredi 28 mai avec la remise des Permis Internet par Vincent Bergeret maire de la ville accompagné de Marie-Thérèse Boissot adjoint aux affaires scolaires et des deux policiers municipaux. Un précieux sésame pour les élèves, mais surtout une meilleure connaissance de l’usage d’Internet et des dangers de ce bel outil.

C.Cléaux