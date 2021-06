Arrivée du Fabriac Tour à Chalon-sur-Saône au profit de la Ligue contre le Cancer

Candidats emblématiques de la 12ème édition de Pékin Express en 2019, Fabrice et Briac se sont lancés un nouveau défi avec le Fabriac Tour, un périple de 10 000 km en vélo à travers la France au profit de la Ligue contre le Cancer. Vendredi après-midi, ils étaient à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Fabrice, 53 ans, et Briac, 23 ans, se sont rencontrés au Guatemala sur le tournage de la saison 12 de Pékin Express, émission de télé-réalité diffusée sur M6 depuis le 15 janvier 2016 et présentée par Stéphane Rotenberg depuis la première saison.



Il s'agit d'une course entre plusieurs binômes, lesquels s'affrontent durant des étapes à travers différents pays. Le but est d'arriver toujours en tête pour amasser des amulettes de valeurs différentes et ainsi les cumuler pour espérer gagner jusqu'à 50 000 ou 100 000 euros, suivant les saisons.



Quand on voit le binôme exceptionnel que Fabrice et Briac ont formé dans cette 12ème itération de cette émission de la petite chaîne qui monte intitulée Pékin Express : La route des 50 volcans, on a du mal à croire que, la veille du départ, ils ne se connaissaient pas plus qu'ils n'avaient de points en commun. Et pourtant, entre la bienveillance du premier et la hargne du second, la mayonnaise a pris.



Également héros de Pékin Express Itinéraire Bis cette année, formule diffusée après chaque épisode de la 14ème saison où le duo font le même parcours que les candidats mais eux n'ont ni enjeu ni gain, leur seul but étant de faire rire le public.



Ils ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure solidaire : pendant 6 mois, du 15 mars au 29 août, effectuer un périple de 10 000 km en vélo à travers les routes de France avec comme objectif la récolte d'au moins 10 000 euros au bénéfice de la Ligue contre le Cancer.



Hier, vendredi 4 juin, partis de Dijon à 9 heures, les deux cyclistes ont été rejoints à Beaune par des membres du Vélo Sport Chalonnais pour atteindre les marches de la mairie de Chalon-sur-Saône en passant par les vignes de la Côte Chalonnaise et par la Voie Verte.



En arrivant à Chalon-sur-Saône, le duo a parcouru 4200 km.



Accueillis devant l'Hôtel de Ville, avant que le maire, Gilles Platret, fasse retentir un coup de gong, pour respecter la tradition dans l'émission à l'arrivée du binôme vainqueur. Geste imité par la présidente du Comité Local de la Ligue contre le Cancer, Thérèse Bessette.



Tout ce beau monde s'est ensuite rendu au salon d'honneur de la mairie.



«Avancer pour quelque chose! Avancer pour une cause! Avancer pour cette maladie qui a été décrétée grande cause nationale, il y a quelques années! Et qui demeure un combat conjugué, entre des initiatives privées, entre des associations, la Ligue contre le Cancer bien évidemment, entre des collectivités qui se regroupent pour dire :"nous pouvons allier nos efforts pour faire avancer la recherche!" Cette recherche, elle a beaucoup avancé. Elle est pleine d'espoirs mais vous allez le rappeler, chère Thérèse, tout à l'heure, c'est aussi une recherche qui doit se poursuivre. C'est une recherchequi est inlassable. C'est une recherche à laquelle nous devons tous contribuer. Moi, je suis très heureux de vous recevoir tous les deux ici. 20 et 30 ans nous séparent!», dit le maire de Chalon-sur-Saône.



«J'ai fait du sport de haut niveau donc il me fallait un fil rouge. On a été touché personnellement dans ma famille par le cancer mais tout porte à croire qu'il n'y a pas de famille qui ne soit pas touchée de près ou de loin par le cancer. Alors j'ai trouvé que c'était bien de se déplacer pendant 150 jours sur les routes de France pour une cause nationale. Donc, on a été sollicité, on avait reçu des sollicitations de certaines associations qui nous payaient pour être sur les routes, on a préféré la Ligue. C'était vraiment du bénévolat et on voulait porté ce projet pour l'oubliée du COVID qui est la recherche contre le cancer. Il n'y a pas de hasard, on a eu la chance de rencontrer le Professeur Axel Kahn avant qu'il soit hospitalisé. Cette rencontre nous a galvanisé pour prendre la route», déclare à son tour Fabrice avant de céder la parole à Briac qui a remercié chaleureusement les membres du Vélo Sport Chalonnais pour cette balade sur la Côte Chalonnaise.



Après quelques mots au sujet du Professeur Alex Kahn, la présidente du Comité Local de la Ligue contre le Cancer a tenu à rappeler que la crise sanitaire a été dommageable à la recherche contre le cancer ainsi qu'aux malades qui pour un certain nombre d'entre eux n'ont pu suivre leurs traitements et que chaque jour il y a 1000 cas de cancer qui sont diagnostiqués.



Au cours de cette réception, un chèque de 500 euros au profit de la Ligue contre le Cancer a été remis symboliquement par la municipalité.



Étaient également présents, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociale, Philippe Finas, adjoint au maire en charge des sports, Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué Relations avec les bénévoles associatifs, et Frédéric Pillot, président du Vélo Sport Chalonnais, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati