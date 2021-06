CORONAVIRUS : «L'épidémie n'est pas terminée», alerte l'ARS Bourgogne-Franche-Comté

En Saône et Loire, sur une semaine le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est reparti à la hausse avec 15 personnes hospitalisées sur les 99 sur l'ensemble de la région.

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

L’amélioration de la situation marque le pas : L’épidémie n’est pas terminée !



Si la situation continue de s’améliorer en Bourgogne-Franche-Comté, la diminution de la circulation virale reste lente et le nombre d’hospitalisations pour des formes sévères de la maladie stagne. L’épidémie n’est pas derrière nous. Le maintien des gestes de prévention et la poursuite du recours à la vaccination sont déterminants pour continuer à la faire reculer.



L’incidence régionale de l’épidémie s’établit ces 7 derniers jours autour de 110 pour 100 000 habitants oscillant ainsi autour de la barre des 100 depuis la semaine dernière.



L’évolution reste très contrastée suivant les territoires, la Côte-d’Or se singularisant par une incidence significativement plus élevée, à près de 180 pour 100 000 habitants, qui la place parmi les départements de France métropolitaine les plus touchés. Cette situation atypique appelle des actions spécifiques qui seront présentées dans les prochains jours.



Le taux de positivité régional demeure par ailleurs stable au regard de la précédente période, preuve que le recul de l’épidémie marque le pas et que la mobilisation de tous ne doit pas fléchir dans le contexte de levée progressive des mesures de restrictions.









A l’hôpital



Si le nombre de patients admis à l’hôpital pour des formes graves de la maladie a encore diminué par rapport à la semaine précédente, toujours une centaine de personnes sont prises en charge dans les services de réanimation et de soins intensifs.



4 767 décès sont enregistrés dans les établissements de santé de la région, 2 290 décès étant à déplorer dans les établissements médico-sociaux depuis mars 2020.





40% des habitants de la région ont reçu au moins une dose de vaccin



Plus de 50% de la population de Bourgogne-Franche-Comté de plus de 18 ans a reçu au moins une dose de vaccin, le taux s’établit à plus de 75% pour les plus de 60 ans ; il dépasse déjà 40% sur l’ensemble des habitants de la région.



De nombreux créneaux sont ouverts dans les centres de vaccination pour le mois de juin et des rendez-vous restent disponibles dans tous les départements, souvent même dès la semaine prochaine.



Celle-ci sera la plus importante depuis le début de la campagne en termes de volume de doses, avec 167 000 doses allouées aux centres de vaccination de la région.



L’ARS Bourgogne-Franche-Comté invite toutes les personnes de plus de 18 ans à prendre rendez-vous dans un centre ou à se rapprocher de leurs professionnels de santé habituels pour se faire vacciner.



L’Agence en appelle à demeurer solidaires et vigilants en ne perdant pas de vue chacun des autres moyens de protection individuels et collectifs :

-gestes barrières et distanciation

-dépistage au moindre signe de la COVID

-respect strict des consignes d’isolement.