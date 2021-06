Le rugby de Chalon recrute

Une formation complète en 3 étapes est proposée avec dans un 1er temps un BPJEPS Activité Sport Collectif, puis un BPJEPS Activités Physiques pour Tous et enfin un BPJEPS Métiers de la Forme option Haltérophilie-Musculation

Dans le cadre de son projet de développement et de structuration de sa filière de formation, le RTC recherche 1 ou 2 apprentis pour une formation en alternance aux métiers du sport.

Si tu as entre 18 et 22 ans, que tu es motivé et passionné, tu peux contacter Sylvain GUYON :

06 42 68 70 90