MISS BOURGOGNE - Originaire de Gergy, Candice est candidate au titre de Miss Bourgogne 2024

Agée de 19 ans, Candice Zeramdini, étudiante en publicité, entend devenir graphiste à l'issue de ses études. Habitant Gergy, Candice revendique son "authenticité" et son "altruisme" interrogée par info-chalon.com. "Avec l'envie de représenter ma région riche dans son patrimoine ce qui est pour moi une fierté. Mais au-delà de cela, c'est aussi une opportunité pour moi de porter un message qui me tient à cœur : la sensibilisation à la phobie sociale et scolaire. Ce sont des problématiques vécues personnellement". Une manière de revendiquer une forme de victoire sur des épisodes de son passé, "participer à ce concours est pour moi un acte symbolique, c'est une manière de montrer que l'on peut surmonter ses peurs et sortir plus fort des difficultés. J'espère inspirer celles et ceux qui, comme moi, ont traversé des moments difficiles à ne pas abandonner".

A propos du concours de Miss Bourgogne, " cela va bien au-delà de l’apparence physique. Certes, l’esthétique joue un rôle, mais c’est aussi un moyen d’exprimer qui nous sommes, de défendre des valeurs, et de porter des causes qui nous tiennent à cœur. C'est une expérience enrichissante qui pousse à se dépasser, à s’affirmer, et à être porteuse de messages positifs" confie la jeune femme.

Vous avez jusqu'à dimanche soir pour apporter votre soutien à Candice !

Laurent Guillaumé - photo ChloéPhotographie