Pourvu qu'ils nous gardent jusqu'au bout de la nuit !

Le public de l'Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône ne voulait plus quitter la salle et aurait bien aimé que la soirée se prolonge. Les spectateurs étaient en liesse pour le concert de Mardi Gro Brass Band programmé vendredi 4 juin. Le photoreportage infochalon...

Ambiance très festive et soirée mémorable grâce à cette fanfare réinventée avec son bal New Orléans mêlant funk, blues des Piano Professors et chants des Mardi Gras Indians... Même si le public a eu du mal à quitter la salle et a longuement rappelé et applaudi les musiciens, le concert s'est terminé à 20h30 afin de permettre aux spectateurs de rentrer chez eux avant le couvre-feu.