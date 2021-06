Succès du marché aux puces et brocante place de l’Hôtel de Ville organisé par le Comité de Quartier Centre Pasteur

Plus d’une trentaine d’exposants présents

Dimanche 6 juin 2021, de 6 heures à 18 heures, la dynamique équipe du Comité de Quartier du Centre Pasteur, vous propose son marché aux puces et brocante.

Info-chalon est passé ce matin aux alentours de 9 heures pour rencontrer Rose-Line Vanneaux-Mansfield membre de l’Association, assistée de nombreux bénévoles et constater le succès de cet événement.

Avec plus d’une trentaine d’exposants (dont certains venaient de Mâcon notamment) et déjà un grand nombre de visiteurs, cette opération vise à récolter des fonds à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour financer activités, sorties et colis de Noël.

L’association remercie également les commerçants partenaires de cette opération.

Venez nombreux jusqu’à 18 heures!

J.P.B