Valérie Perrin dédicace « Trois » sur les terres bourguignonnes

Fidèle à la Bourgogne de son enfance, Valérie Perrin sera en signature pour son roman « Trois », le vendredi 11 juin et le samedi 12 juin. À vos agendas !

Les Oubliés du dimanche en 2015, Changer l’eau des fleurs en 2018, puis Trois en 2021… En même temps que s’affirme l’univers si particulier de l’écrivaine, son lectorat ne cesse de croitre et se diversifier, bien au-delà des frontières hexagonales. Un succès mondial et fulgurant, qui ne cesse de ravir et surprendre tout à la fois Valérie Perrin.

Trois, synopsis



« Je m’appelle Virginie. Aujourd’hui de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c’est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l’enfance. Je ne me suis jamais attachée qu’à ces trois-là.

1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris, et ne jamais se séparer.

2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac dans le hameau où les trois amis ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l’évènement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d’amitié. »

L’auteur et ses lecteurs

« Vous êtes mes lendemains qui chantent », écrit-elle à ses lecteurs, première dédicace à la fin de Trois. C’est pourquoi aller à leur rencontre est un rendez-vous que l’auteur ne ratera pas. Surtout en Bourgogne, lieu de son enfance, de sa famille et… de ses trois romans !

Vendredi 11 juin, à 11 h 30, c’est à Beaune, dans la librairie Des livres et des hommes, que Valérie Perrin dédicacera Trois.

Samedi 12 juin, vous pourrez rencontrer la romancière à Gueugnon – commune où elle a grandi –, plus précisément au refuge ADPA Annie-Claude Miniau, de 11 h à 14 h. Un rendez-vous particulier puisque Valérie Perrin, dont on connait le fort engagement pour la cause animale, est la marraine de ce refuge.

Notez bien : vendredi 11 juin, samedi 12 juin, deux jours, deux rendez-vous bourguignons pour venir rencontrer « le phénomène Valérie Perrin ».

Nathalie DUNAND

Rencontre avec Valérie Perrin en Bourgogne :

— Vendredi 11 juin, Beaune, librairie Des livres et des hommes, 11 h 30

— Samedi 12 juin 2021, Gueugnon, refuge Annie-Claude Miniau/ADPA

Adresse : La Terre des Mottes, 71130 Gueugnon

Facebook du refuge : ADPA

Video Albin Michel : Valérie Perrin nous parle lecture et écriture à l’occasion de la parution de Trois, son nouveau roman :

https://www.youtube.com/watch?v=stiYMtNDkHQ