Sortez la crème solaire ! Ca va taper en Saône et Loire !

Les températures vont grimper et pas un nuage à l'horizon ... jusqu'à mercredi prochain !

Météo France avait prévu un week-end très ensoleillé et ça se concrétise. Le soleil va s'installer au moins jusqu'à mercredi et pas un seul nuage devrait obscurcir le ciel pour les prochains jours... avant éventuellement un prochain épisode orageux à compter de la moitié de la semaine prochaine. D'ici là, le thermomètre va grimper et dépasser la barre des 30°c en Saône et Loire.