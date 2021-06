Les premiers rayons de ce soleil printanier ont incité l’association « Valentin Haüy », présidé par Thierry Carpentier regroupant les personnes non-voyantes ou mal-voyantes, à prendre le large afin d’offrir à ses adhérents et leurs accompagnants un après-midi récréatif.

Ainsi quelques vingt-deux personnes se sont retrouvées sur le parking des Chavannes rue Julien Leneveu afin de découvrir la flore locale. Sous la houlette de leur guide Philomène, cette sympathique troupe s’est engagé sur le chemin des Savelles pour rejoindre l’étang du Pasquier. Tout au long de ce périple, mêlant détente et découverte, Philomène attira l’attention de ses ami(e)s sur la diversité des plantes sauvages et des fleurs du lieu. C’est en touchant que les participants purent découvrir ou redécouvrir les plantes et fleurs qui jonchaient leur parcours et c’est par l’odorat qu’ils apprirent à reconnaître certaines espèces et ainsi mieux connaître leurs caractéristiques.

Cet après-midi fut un véritable succès, après de longs mois de confinement dû à la pandémie du Covid-19 et toutes et tous ont hâte de réitérer cette sortie avec un thème différent, sortie qui pour l’heure n’est encore programmée.

Le président remercie tous les participant(e)s à cette journée particulièrement réussie et appelle aux vocations si vous vous sentez prêt(e)s à rejoindre l’association en tant qu’accompagnant(e)s veuillez prendre contact soit en vous rendant au 34 de la rue Jean Moulin à Chalon téléphone 06.11.79.67.38 où par mail [email protected]

M.C.