Ciné-débat à l’ERJ de Châtenoy le Royal autour du film ̏Les mauvaises herbes˝

En partenariat avec Unis-Cité, un film projeté aux adolescents de l’Espace Royal Jeunes de Châtenoy-le-Royal, suivi d’un débat animé par deux jeunes en mission de service civique.

Ce film qui retrace l’histoire poignante d’un adolescent en dehors de la société qui, grâce à une main tendue, ne plonge pas dans les gangs, Ce film n’a pas été choisi au hasard, il a été projeté pour les ados de l’ERJ afin d’ouvrir le débat sur le comportement, la gestion et la communication des jeunes entre eux.

Ce ciné-débat a été programmé par Léogadie, responsable de l’ERJ et animé par :

Camille Merotte, âgée de 20 ans, châtenoyenne en service civique à Unis-Cité depuis octobre 2020 pour 8 mois, titulaire d’un BTS, elle veut continuer ensuite en licence pro ̏technique du son et de l’image˝ à Chalon,

Et Loïs Barbier, âgé de 19 ans, habitant Givry, en service civique à Unis-Cité depuis octobre 2020 pour la même durée et la même mission que Camille. Il va ensuite chercher un travail dans le domaine de l’illustration.

Camille et Loïs, en service civique sur le thème ̏citoyenneté, intergénéreux˝, avaient préparé un PowerPoint pour aborder, après le film, différents thèmes et ils avaient distribué à chaque jeune un petit panneau « d’accord, pas d’accord » pour le débat. Après chaque sujet, les ados devaient se positionner et argumenter leur choix. Chacun a pu s’exprimer dans un total respect de l’autre, tant sur le plan verbal que sur le plan de l’intervention (respect du chacun son tour). Ils ont pu donner leur opinion sans avoir la peur d’être jugés. A l’aise dans ce débat, les jeunes en sont même venus aux questions sur les réseaux sociaux du type : est-ce que l’on peut tout dire, comment réagir à une insulte diffusée sur les réseaux sociaux et sur plein d’autres choses qu’ils ont à gérer au quotidien.

Un autre jeune en service civique à Chalon TV était là dans le cadre de sa mission. Le fait d’être filmé, les ados de l’ERJ ont plus naturellement joué le jeu et certains ont répondu sans retenue aux quelques questions posées par ce jeune vidéaste.

Une nouveauté à l’ERJ : terminer cette séance par un débat au lieu de simplement regarder une projection cinématographique est très riche en échanges entre les ados et les jeunes en service civique. Ils ont absolument adhéré à cette autre façon d’aborder les films et ont trouvé ça génial.

C.Cléaux