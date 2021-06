La belle énergie portée par le Jardin partagé de Gergy

L'éco-jardin du Verger poursuit sa belle aventure.

Née en 2019, l'association qui pilote l'éco-jardin salue ce lieu de rendez-vous insolites qu'est devenu le jardin de Gergy. Fort d'une trentaine d'adhérents, ce sont une douzaine de parcelles qui se côtoient, permettant des échanges d'expériences uniques souligne le Président de l'association, Xavier Vermorel, accompagné de Françoise Adoult. Situé au coeur du village, juste à proximité de la résidence du Verger, l'éco-jardin est devenu en l'espace de quelques temps une vraie agora où petits et grands se donnent rendez-vous. L'association a même attribué des parcelles à l'école maternelle et élémentaire ou à l'accueil de loisirs.

Une parcelle attribuée à l'association permet de produire des fruits et légumes qui sont ensuite redistribués aux adhérents. A noter que le premier samedi de chaque mois, l'ouverture collective du jardin permet de sensibiliser toujours plus au mieux manger. Table, bancs et sans doute une future zone d'ombrage sont venus équiper les lieux. Si d'aventure, vous disposez d'outils à donner, l'éco-jardin du Verger recherche du petit matériel pour les jardiniers amateurs.

L.G