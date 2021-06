Le coup de gueule d'un habitant de Champforgeuil

Et on est bien d'accord avec lui.

Veuillez trouver ces 2 photos prises ce matin. Ce sont les restes d'une soirée faite sur le terrain de loisir à proximité du plan d'eau réservé à la pêche aux habitants de Champforgeuil. Même le barbecue a été laissé sur place. C'est lamentable et après on s'étonne de se voir supprimer des libertés. Il y a quand même 3 poubelles dans un rayon de 25 mètres qui ne débordent pas. Si vous pouviez faire un petit article sur ce lieu qui est magnifique et qui risque de se voir défigurer si on ne le respecte pas plus. Merci à la mairie de Champforgeuil d'entretenir comme il se doit ce parcours de santé et ses environs.

Un promeneur habituel.