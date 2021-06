Le Conservatoire du Grand Chalon fête les 25 ans du bâtiment !

Du 18 au 20 juin, venez découvrir Installations sonores, danse, concerts...

Durant trois jours rythmés d'épisodes musicaux, théâtraux et de danse, nous fêterons les 25 ans du bâtiment du Conservatoire. Venez découvrir ou redécouvrir les multiples espaces de ce bâtiment situé au coeur du quartier Saint-Cosme, ses couloirs ondulés, son hall et ses passerelles transversales qui font le lien entre la Saône et la gare, sa scène extérieure, sa terrasse, son parc et ses espaces de jeux.

Les artistes invités vous offriront des moments de joie, de contemplation et de fête. Ces artistes ne sont autres que Sébastien Roux, Mahdi Metlaïne, SuperNova, Na Het, les compagnies LLE, La Méandre et Fernweh, des enseignants et des étudiants du Conservatoire.

Pour terminer les soirées du vendredi et du samedi, Keren Ann & le quatuor Debussy ainsi que Shut up n'sing yer Zappa, deux coréalisations de l'Espace des Arts et du Conservatoire, vous sont offertes sur réservation. Vous aurez le plaisir d'assister avant ces concerts à la présentation de la prochaine Saison de l'Espace des Arts.



Retrouvez tout le programme : https://conservatoire.legrandchalon.fr

En cas de météo capricieuse, tous les spectacles auront lieu à l'intérieur du Conservatoire.