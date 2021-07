Aurélie et Justine, deux nouvelles professionnelles de l'immobilier se lancent sur le Chalonnais

Agées respectivement de 36 et 31 ans, les deux amies ont lancé leur propre agence immobilière. Petite présentation pour info-chalon.com.

C'est un nouveau duo de professionnels de l'immobilier qui s'installe sur le Chalonnais. Avec B'In'Home, Aurélie Moulin et Justine Vadot ont décidé de franchir le cap et de se lancer à leur compte. Toutes deux affichent déjà quelques années dans la gestion immobilière dans différentes agences et c'est donc tout naturellement que l'aventure entrepreneuriale a pris le dessus.

Location, gestion locative, transactions immobilières, Aurélie et Justine ont prévu une présence digitale pour se faire connaître, préférant ne pas s'implanter avec un pas de porte identifié. Tous les entretiens se feront exclusivement sur rendez-vous. Côté zone de chalandise, c'est bien évidemment le Chalonnais au sens large jusqu'à Beaune, Tournus ou Saint Germain du Plain.

L'estimation de vos biens est gratuite.

Contact 09 54 27 94 21 - [email protected] www.b-in-home.com