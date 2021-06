La Guinguette de Saint Jean de Vaux innove...

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

L'innovation, on la doit à Sébastien, le chef cuistot qui officie pour sa deuxième saison à la Guinguette de Saint Jean de Vaux. L'établissement qui connait un succès non démenti d'année en année propose désormais un poisson tous les soirs, afin de permettre à chacun d'avoir accès à un choix. Originaire d'Auxonne, le chef a fait sa halte sur le Chalonnais avant d'espérer partir sous des cieux plus tropicaux. En attendant, la Guinguette est ouverte tous les jours, midi et soir. A noter que les légumes sont cuisinés à la sauce maison.. et notamment la ratatouille mais aussi les tiramisu et autre mousse au chocolat... Et d'avis unanime, le succès de la Guinguette devrait être encore au rendez-vous cette année. Service jusqu'à 22 h tous les soirs !

L.G