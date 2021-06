REGIONALES - Marie-Guite Dufay présente ses engagements en faveur du tourisme, du patrimoine et de la culture 

Communiqué de presse

Marie-Guite Dufay s’est rendue dans le Doubs, ce lundi 14 juin.

Au cours de cette journée, elle s’est notamment rendue au Musée des Maisons Comtoises de Nancray, afin d’évoquer lors d’une table ronde ses engagements pour le tourisme et le patrimoine. Elle a également rappelé à cette occasion son engagement en faveur de la culture.

Marie-Guite Dufay s’est par ailleurs rendue à Rougemont et Clerval, deux communes concernées par les dispositifs dédiés aux bourgs-centres. Aux côtés des élus locaux, elle a visité diverses réalisations menées à bien dans le cadre de cette politique.

Elle a également participé à une rencontre avec les professionnels de la restauration, afin d’évoquer la reprise d’activité et le thème du recrutement et de la formation du personnel. La journée s’est terminée par une visite de l’entreprise Diamac, à Cléron, spécialisée dans les outils coupants.

Les propositions de Marie-Guite Dufay présentées ce jour :

Faire de la Bourgogne-Franche-Comté la première région européenne du tourisme nature, durable et familial Promouvoir le «Tourisme de demain en Bourgogne-Franche-Comté» : agritourisme, tourisme 4 saisons de moyenne montagne, tourisme d’affaires et visites d’entreprise, « tourisme et handicap ». 10 000 « cartes tourisme » de 300 € pour les familles les plus fragiles afin de soutenir leur pouvoir d’achat et garantir des retombées économiques aux hôteliers et restaurants de Bourgogne-Franche-Comté.

En matière de tourisme, la Bourgogne-Franche-Comté a bien des atouts ! Une nature préservée riche en paysages d’exception, un patrimoine historique renommé, un patrimoine industriel et agricole qui est l’ADN de nos terroirs, une vie culturelle foisonnante…

Nous voulons nous appuyer sur ces atouts, en promouvant un tourisme nature, durable et familial, pour faire de notre Région un leader de ce domaine. Nous serons aux côtés des professionnels pour renforcer et moderniser l’offre d’hébergement et soutenir leurs projets favorisant l’attractivité, la création d’emplois et les retombées économique. Nous soutiendrons les nouvelles formes de tourisme, notamment l’agritourisme, qui permet d’apporter un complément de revenu aux agriculteurs tout en valorisant la richesse et l’excellence de notre agriculture.

Nous serons aux côtés des territoires pour les aider à faire valoir leurs atouts, avec une vigilance particulière sur les secteurs de la moyenne montagne, pour aider à l’émergence d’activités « 4 saisons », essentielle pour s’adapter aux évolutions climatiques.

Enfin, en Bourgogne-Franche-Comté, tourisme doit rimer avec solidarités ! Nous proposerons une carte vacances pour aider les familles les plus fragiles à partir à la découverte de notre Région, mais aussi accompagner les acteurs touristiques locaux dans leur reprise d’activité.

Nous soutiendrons enfin l’émergence d’une offre de tourisme adaptée aux personnes en situation de handicap, pour que notre Région leur soit toujours plus accueillante.

Développer un plan régional de rénovation et de valorisation du patrimoine

Patrimoine historique, sites classés, patrimoine industriel, religieux ou militaire… Autant de reflets de notre passé, de motifs de fierté pour les habitants et d’atouts pour attirer en Bourgogne-Franche-Comté. Nous développerons notre action pour rénover notre patrimoine historique et aussi pour le valoriser, via une signalétique et des circuits de découvertes, mais aussi des manifestations culturelles dédiées.

Nous miserons également sur les technologies numériques pour mieux faire connaître notre patrimoine par des visites virtuelles et pour permettre son appréhension par les publics en situation de handicap.

Soutenir la création et la diffusion culturelle dans tous les territoires

Le mandat qui s’achève a été marqué par un fort volontarisme en matière culturelle, avec un budget en hausse alors que d’autres collectivités en faisaient une variable d’ajustement budgétaire.

Cette orientation restera la nôtre pour le mandat à venir : nous renouvelons notre engagement à soutenir la culture sous toutes ses formes et pour les publics les plus larges.

Nous renforcerons nos actions pour favoriser la diffusion de la culture envers les publics qui en sont les plus éloignés. Nous favoriserons la création et la diffusion culturelles dans tous les territoires, urbains comme ruraux, afin que la culture soit mieux partagée par toutes et tous.