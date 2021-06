La Croix Rouge Française s'est activement engagée dans la vaccination à Chalon-sur-Saône

Depuis le début du mois de janvier, la campagne de vaccination monte en puissance en France avec 30 millions de personnes qui ont reçu leur première dose. Dans le cadre d'une stratégie nationale dédiée, l'unité locale de la Croix Rouge Française a accueilli, orienté et accompagné la population venue se faire vacciner au Centre de vaccination COVID-19 de Chalon-sur-​Saône qui se trouve dans la salle Marcel Sembat. Plus de détails avec Info Chalon.

Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures, le Centre de vaccination COVID-19 reçoit la population de Chalon-sur-Saône et des environs.



Situé dans la salle Marcel Sembat, il a ouvert le 18 janvier 2021.



Les visiteurs commencent par l'accueil, où ils échangent avec des bénévoles de la Croix-Rouge, avant d'être enregistrés. Ils passent ensuite dans la salle où s'enchaînent l'entretien avec un médecin puis la vaccination avec une infirmière. Enfin, les patients s'installent dans la salle de surveillance, où il faut se reposer un minimum de 15 minutes avant de pouvoir signer sa feuille de sortie.



«Après la vaccination, on discute avec les patients, on vérifie que tout va bien et on répond à leurs questions», nous raconte Aurélien Chevalier, directeur local de l'Urgence et du Secourisme de la Croix Rouge Française.



En effet, les hommes en orange ont en charge la surveillance post-injection, à savoir une période comprise entre 15 et 30 minutes selon les antécédents médicaux du patient.



Ainsi, 44 bénévoles se sont relayés à raison de 2 bénévoles par vacation, comme ici avec Évelyne et Hamadi.



«Nous sommes fiers de participer à l'effort de vaccination. En tant qu'auxiliaires des pouvoirs publics, notre présence dans ce centre de vaccination est logique», ajoute Aurélien.



La Croix Rouge Française est présente dans les 6 centres de vaccination en Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône, La Clayette, Le Creusot, Louhans, Mâcon et Montceau-les-Mines).



Bien qu'appréciée par les personnels de santé du centre, la présence de l'unité locale de la Croix Rouge Française prendra fin le vendredi 25 juin.



«C'est un beau partenariat et leur présence est rassurante», déclare Marie-Christine Agacinski, la responsable du centre de vaccination.



«Étant donné que ce partenariat prend fin prochainement, je suis à la recherche de professionnels. Nous allons notamment travailler avec des bénévoles du Service Santé et Handicap du Grand Chalon», précise-t-elle.



Bientôt affectée sur les nombreuses manifestations qui ponctueront cet été, l'unité locale reviendra peut-être en septembre.



Pour l'heure, le Centre de vaccination COVID-19 de Chalon-sur-Saône, c'est 149 infirmiers, 63 médecins et 40 209 injections*, avec une moyenne de 800 doses par jour.



À noter également que Camille Monnot a été reconduit pour quatre ans à la présidence de l'unité locale de la Croix-Rouge Française de Chalon-sur-Saône,le 6 mai dernier.



* 1ère et 2ème dose confondue.Chiffres au lundi 14 juin 2021.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati