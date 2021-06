AVIS DE DECES - Monsieur René CORNUT

CHALON-SUR-SAÔNE, VIREY-LE-GRAND



Catherine Boissard et Pascal,

Maryse Cornut-Paradon,

ses filles ;

Amélie, Simon, Julia, Olivier,

ses petits-enfants ;

Jean-Pierre,

son neveu ;

Annie, Caroline,

ses nièces ;

Jean-François, Isabelle et Jean-Marc,

ainsi que toute sa famille et ses amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur René CORNUT

dans sa 91e année.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 16 juin 2021 à 10h00 en l'église de Notre-Dame de Lumière.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.