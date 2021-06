Une journée spéciale vaccinations samedi à Chalon-sur-Saône et Mâcon, avec 800 doses

Les RDV sont ouverts à toutes et à tous.

Communiqué :

Vaccination : ouverture des centres de vaccination de Chalon-sur-Saône et Mâcon ce samedi 19 juin

La vaccination se poursuit en Saône-et-Loire. Au 12 juin, 47,4 % de la population de Saône-et-Loire a reçu une première injection de vaccin (259 813 personnes) et 27,7 % est totalement vaccinée (151 694 personnes).

Ce samedi 19 juin, les centres de vaccination de Chalon-sur-Saône (Salle Marcel Sembat, 1 place Mathias) et Mâcon (halle sportive du centre omnisports, 389 avenue du Maréchal de Tassigny) seront ouverts de 9h à 13h. Les vaccinations seront effectuées par les sapeurs-pompiers. Plus de 800 doses seront dédiées pour cette journée.

Pour prendre rendez-vous :

- par téléphone au 03 85 90 87 41

- par Internet via Doctolib : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/saon...



Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire remercie le Service Départemental de Secours et d’Incendie de Saône-et-Loire et toutes les personnes mobilisées pour la vaccination dans le département et salue leur travail remarquable. C’est grâce à eux que nous gagnerons la bataille contre le virus.

Le préfet rappelle que les personnes vaccinées doivent rester prudentes avec le maintien des gestes barrières