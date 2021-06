Deux rétentions de permis sur les routes de Saône et Loire

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière ont mis en fourrière administrative deux véhicules pour de grands excès de vitesse.

Le 12 juin, à 17H50, sur la RD906, commune de UCHIZY, au Sud de Tournus, les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, contrôlent le conducteur d'une BMW Z4, à la vitesse de 179 km/h (vitesse retenue : 170 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h. Ce dernier, âgé de 49 ans, demeure dans l' Ain et est chauffagiste.

- Le 13 juin, à 21H35, sur la RD982, commune de MONTCEAUX L'ETOILE (71), entre Paray le Monial et Digoin, les militaires de la brigade motorisée de Paray-le-Monial, contrôlent le conducteur d'un PEUGEOT PARTNER, à la vitesse de 137 km/h (vitesse retenue : 130 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 56 ans, demeure dans le charolais et est employé.