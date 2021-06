Des perturbations possibles ce mercredi sur le réseau d'eau à Fontaines

Pour garantir la qualité des installations du réseau d’eau potable de Fontaines et assurer leur pérennité, SUEZ, délégataire du Grand Chalon, met en place une campagne de purges préventives le mercredi 16 juin.

Le réseau de distribution d’eau potable de la commune de Fontaines représente environ 35 km de canalisation. C’est un patrimoine important qu’il faut surveiller et entretenir en permanence pour minimiser les risques de fuites.

Des purges pour nettoyer le manganèse dans les tuyaux

Le manganèse est un minéral présent naturellement dans l’eau et depuis toujours dans la ressource de la nappe alluviale de la Saône. Il peut colorer l’eau du robinet en variant du brun au noir. Il se dépose sur les parois des canalisations d’eau au fil des années et met plusieurs années à se résorber. C’est pour accélérer le nettoyage des canalisations et limiter les phénomènes d’eaux colorées aux robinets des usagers que les équipes SUEZ réalisent cette campagne de purges préventives.

Les consommateurs informés des travaux

Lundi 14 juin, les habitants des rues concernées seront prévenus par des avis de coupure déposés dans leurs boîtes aux lettres. Lundi 14 et mardi 15 juin, les habitants de la commune de Fontaines seront prévenus de l’opération via une campagne d’information par téléphone.

Durant la période de purges et selon les quartiers, des phénomènes de variation de pression et de débits pourront survenir. Cette intervention peut entrainer potentiellement des eaux colorées car les particules de manganèse peuvent être remises en mouvement lorsque la vitesse ou le sens de l'eau dans les tuyaux change de manière importante.

Avant de consommer l’eau, il est conseillé de la laisser couler quelques secondes au robinet.

Le Grand Chalon et SUEZ s’excusent pour la gêne occasionnée et remercient les Fontenois pour leur compréhension.

Pour plus d'information et pour toute question, les équipes SUEZ sont joignables au 0 977 408 462 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).