DEPARTEMENTALES - CANTON DE CHAGNY - Sylvie Trapon et Sébastien Laurent insistent sur leurs engagements de candidats

Communiqué de presse

"Notre engagement sur le canton sera programmatique et responsable. Nous avons de nombreux défis devant nous qu’ils soient environnementaux, solidaires ou sécuritaires.

Notre objectif est d’impliquer les communes volontaires autour de projets issus du territoire. Nous voulons des projets issus de discussions avec les différents acteurs locaux. Notre force est d’être au cœur des réalités de la vie municipale et en action. Nous connaissons les problématiques des habitants et des difficultés des petites communes à avancer sur des thèmes et des projets structurants. Intégrer le groupe de la majorité départementale est une condition importante pour les habitants du canton afin de mieux les protéger et poursuivre le développement du territoire. Nous prévoyons un soutien fort aux familles avec la création d’une maison locale de l’autonomie ainsi qu’un accompagnement dans leurs démarches administratives ou de suivi médico-social. Nous serons également sensible aux enjeux de l’amélioration du cadre de vie avec un plan environnemental ambitieux et la sécurisation des collèges".

Sylvie Trapon et Sébastien Laurent