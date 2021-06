DEPARTEMENTALES - CANTON DE CHAGNY - Claudette Brunet Lechenault et Jean-Christophe Descieux appellent à "un large rassemblement dès le premier tour ce dimanche"

Communiqué de presse

CANTON DE CHAGNY

APPEL A UN LARGE RASSEMBLEMENT DES LE PREMIER TOUR

Au premier tour des élections départementales nous avons, dans l’ensemble du chalonnais, réussi le rassemblement du Parti Socialiste, des Radicaux de Gauche et de Europe Ecologie les Verts.

Notre candidature sur le canton de Chagny s’inscrit dans cette démarche.

Si l’offre politique est plus variée aux élections régionales et permet aux différentes sensibilités de s’exprimer, ce qui est sain dans une démocratie pour qu’il y ait débat, nous sommes, dans le canton de Chagny, aux élections départementales, les seuls à représenter la Gauche, les autres partis de Gauche n’ayant pas présenté de candidats.

Nous sommes heureux d’avoir, dès le premier tour, réussi à nous réunir pour porter nos valeurs communes de solidarité.

Nous voulons aussi rassembler au-delà.

République, laïcité, solidarité, développement durable sont le socle de notre candidature.

Ces valeurs beaucoup les partagent.

Le Département est au cœur de nos vies : c’est l’affaire de tous.

Nous faisons appel aux électrices et au électeurs pour qu’ils aillent voter

dès le premier tour ,et qu’ils nous accordent leurs suffrages.

Agissons ensemble pour une Saône-et-Loire plus attractive et plus solidaire.

Claudette Brunet Lechenault Jean-Christophe Descieux

Conseillers départementaux