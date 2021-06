Ambiance guinguette aux Rotondes, il ne manquait plus que le bord de l’eau.

C’était la première des trois soirées d’aubades ambiance guinguette, accordéons, musiques et chants, organisées par la municipalité de Châtenoy-le-Royal.

C’était une soirée sous un ciel d’été, à l’ombre des arbres de la place, devant le musée des Rotondes, avec un air de vacances pour la soixantaine de personnes qui avaient pris place sur les bancs.

Le trio de Gilbert Drigon, bien connu des Châtenoyens et d’ailleurs, a emmené le public dans des airs de samba, rumba, madison, etc… leur faisant oublier le temps d’une chanson les évènements et les problèmes liés à la crise sanitaire. C’était pour beaucoup d’auditeurs une première vraie sortie, un vrai moment de bonheur et de convivialité même si les mesures barrières étaient encore toujours de rigueur.

Une ambiance, une réelle envie de se retrouver et de revivre tout simplement, surtout l’envie que la musique ne s’arrête jamais tant le plaisir était palpable avec des applaudissements à la hauteur des trois artistes, Gilbert, Alain et Clément.

Vincent Bergeret maire de la commune, Marie Mercier sénatrice et quelques élus étaient là pour ce premier mouvement d’un morceau de musique appelé ̏ Soirées Musicales˝ qui en compte trois. Le deuxième mouvement c’est vendredi soir 18 juin de 19 h à 20 h place Prévert derrière la mairie. Le troisième et dernier mouvement ce sera le vendredi 25 à l’étang Chaumont.

C.Cléaux