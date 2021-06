Rugby : Le Châtenoy Rugby Club en route pour une nouvelle saison.

Depuis deux saisons le rugby châtenoyen, comme tout le monde amateur, n’a quasiment pas joué de matches en compétition mais s’est attaché à faire vivre le club. Rencontre avec le Président Jean-Marc Perret.

Président du club de rugby Châtenoyen, Jean-Marc Perret et son équipe dirigeante ont tenu à faire vivre ce club plus que quarantenaire, en se fixant quelques objectifs que ce soient pour les Seniors mais aussi autour d’un projet « Jeunes ». info-chalon.com a rencontré le président Perret.

Info-chalon : Président depuis septembre 2020 vous êtes à la tête du CRC qu’avez-vous fait au cours de cette saison 2020 - 2021 qui se termine ?

Jean-Marc Perret : " D’abord nous avons crée une équipe dirigeante solide autour de femmes et d’hommes volontaires et désireux de voir le club fonctionner, certes à son niveau régional, mais avec les moyens que nous possédons que ce soit humain, matériel ou financier et sur ce dernier point cela est devenu plus sain depuis deux saisons. La saison avait bien démarré avec deux victoires et une défaite, en Entente avec le club de St Firmin. Une saison trop vite écourtée du fait de la Covid 19. Depuis mi-octobre 2020 plus rien en matière de compétitions alors que nous avions les moyens humains pour réaliser une belle saison."

Comment avez-vous géré cette période d’inactivité sportive ?

" Le plus simplement du monde puisque nous n’avions plus le droit de jouer et de nous entrainer pour raisons sanitaires et de couvre-feu. Cependant nous avons eu quelques réunions de bureau pour réfléchir sur l’avenir avec les responsabilités attribuées à chaque dirigeant, conscients au fil des semaines que nous n’avions pas espoir de voir la saison reprendre.

Au cours de l’hiver nous avons cependant relancé des entrainements le samedi matin, seule possibilité du fait du couvre-feu, afin que les joueurs puissent garder une condition physique, mais il y avait peu de monde, beaucoup privilégiant ce samedi matin pour la famille ou travaillant. Nous avions une dizaine de joueurs à chaque fois sur la trentaine à l’effectif. Cela nous a beaucoup inquiété pour la suite."

Parlons-en de la suite, il s’agit sans doute de la future saison 2021 - 2022 ?

" Effectivement plus le temps passait moins de chance de voir le Championnat reprendre. Nous avons donc réfléchi sur la saison à venir 2021-2022. Comment allions nous organiser celle-ci d’autant que nous apprenions, par la Ligue, que le club de Saint Firmin souhaitait reprendre son autonomie et mettre fin à l’Entente.

De plus l’un des entraineurs, Clément Martin, décidait de nous quitter pour aller entrainer l’équipe B du Creusot, nous a-t-il laissé entendre. Il nous fallait rechercher un nouvel entraineur pour aider Guillaume Boillereaux disponible que le vendredi soir. Pas facile à trouver malgré nos connaissances et les nombreux coups de fil passés, bien sur dans la limite du raisonnable pour notre budget."

Vous avez une Assemblée Générale statutaire ce samedi 19 juin, allez-vous faire des annonces particulières lors de cette réunion ?

" Rien de bien extraordinaire sinon que le club, le CRC, a retrouvé son âme et ses couleurs châtenoyennes. Nous sommes bien évidemment bien soutenu par la Municipalité, l’Office Municipal des Sports, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. Je ne peux que les remercier pour la confiance et les aides qu’ils nous apportent.

En ce qui concerne les Seniors j’aimerais pouvoir annoncer la venue d’un nouvel entraineur sachant que nous reprendrons les entrainements bi-hebdomadaire du mercredi et vendredi dès le 20 aout 2021 si nous voulons que nous joueurs soient « athlétiser » pour la reprise du Championnat, lequel serait annoncée par la Ligue pour le dimanche 26 septembre 2021. La FFR nous recommande 4 à 5 semaines de préparation avant la reprise de compétitions. Je lance un appel pour que d’autres joueurs (au moins 4 ou 5) puissent rejoindre nos rangs afin d’être un peu plus à l’aise au fil de la saison. J’ose aussi espérer que nous aurons accès aux douches et aux vestiaires pour la reprise de l'entrainement du mois d’aout.

Je ferais part de notre projet en direction des Jeunes. Nous en reparlerons plus en détail prochainement, si vous le souhaitez. L’idée est simple : intervenir dans le milieu scolaire pour amener des enfants de 6 à 11 ans à la pratique du rugby. Des tracts seront distribués d’ici la fin de cette année scolaire et à la rentrée 2021."

Souhaitons une bonne reprise au Châtenoy Rugby Club qui a sa place pour le développement de l'Ovalie dans le Chalonnais.

JC Reynaud