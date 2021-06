Nouveau à Chalon-sur-Saône : Dégustation de vins à domicile avec Alice Raquillet, la caviste qui se déplace chez vous !

Le clin d’œil info-chalon.com

Envie de passer un moment convivial entre amis, de découvrir le monde du vin ou encore de développer vos connaissances… faites appel à Alice le temps d’une soirée !

Fille de viticulteur et caviste depuis 4 ans à Chalon-sur-Saône au Cellier Saint Vincent, Alice vient tout juste de créer son entreprise « Le vin s’anime ». Dynamique et passionnée par le monde des vins et spiritueux, elle souhaite partager son expertise lors de dégustations à domicile ou dans des lieux de séjours pour les touristes (Hôtels, Chambres d’Hôtes, Gîtes…).

Grâce à ses différentes formules, Alice s’adresse aussi bien aux novices qu’aux connaisseurs. D’une durée d’1h30 à 2h00 et dans le respect des règles sanitaires, les dégustations se veulent ludiques et pédagogiques, l’objectif principal étant de passer un bon moment avec ses proches autour de belles bouteilles. La jeune caviste est équipée et emmène tout le matériel nécessaire à la dégustation (verres, crachoirs, carafe…) ainsi que quelques bouchées apéritives (charcuterie, fromages et pain).

Alice se déplace dans un rayon de 25kms autour de Chalon-sur-Saône et pour un minimum de six personnes, mais peut s’adapter et organiser des dégustations sur mesure en fonction du nombre de personne, du budget et des envies de chacun.

Elle le répète : « Je peux m’adapter à toutes les demandes, que ce soit sur les types de vins, la taille du groupe, l’évènement ou encore le lieu. »

N’hésitez donc pas à la contacter pour tout types d’occasions : anniversaire, EVJF-EVG, départ en retraite, comité d’entreprise, séminaires… Il y a toujours un bon prétexte pour les bonnes choses :)

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.levinsanime.fr et retrouvez Le vin s’anime sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

J.P.B