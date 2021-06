DEPARTEMENTALES - CANTON DE GERGY - "Aux urnes citoyens !" lancent Violaine Gillet et Didier Réty

Communiqué de presse

Aux urnes citoyens !

Violaine Gillet et Didier Réty, candidats aux départementales du canton de Gergy, et leurs remplaçants Catherine Debeaune Burdin et Jean-Claude Menand, arrivent ce soir au terme du cycle de huit réunions publiques dans l’ensemble du canton, avec une dernière réunion à 20H à Gergy (foyer rural).

L’occasion une dernière fois d’échanger de vive voix avec des citoyennes et citoyens heureux d’échanger de manière apaisée, constructive, sur l’avenir que nous imaginons pour le canton et pour la Saône-et-Loire.

Loin des fausses promesses de nos opposants que nous dénonçons calmement et inlassablement :

« nous n’augmenterons pas les impôts » : et pour cause le département n’a plus aucun pouvoir en matière de taux d’imposition

« l’opposition systématique et dogmatique des sortants » : nous avons voté 95% des rapports et, tout en votant contre l’affectation des crédits, proposé 4 contre-budgets



« refuser l’accueil des mineurs étrangers » : impossible, c’est une obligation légale, et c’est aussi l’honneur d’un pays que de prendre soin des enfants (et oui leur majorité est vérifiée)

Nous écoutons dans nos réunions les interrogations, les doutes, les peurs aussi, mais sans démagogie et avec autant de clarté que possible nous tâchons de convaincre, pas de séduire ou de fédérer autour d’une crainte.

Nous menons cette campagne autour d’un projet que nous avons conçu pour être à la hauteur des exigences territoriales, sociales et climatiques, et nous l’explicitons pour être à la hauteur des attentes des habitants, dans notre réunions, nos documents, notre chaîne You Tube...

Et quand nous lisons ce commentaire sur notre page Facebook (@Cantongergy2021.Gillet-Réty) suite à une réunion : « remettre le citoyen l’humain la parole au centre du débat redonne beaucoup d’espoir », nous reprenons nous aussi espoir dans la force de la démocratie et du débat.

Dès le 20 juin nous appelons les citoyennes et citoyens aux urnes !

Violaine Gillet et Didier Réty

[email protected]