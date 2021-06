DEPARTEMENTALES - GIVRY/BUXY - Les conseillers départementaux Martin et Lanoiselet appellent à choisir dès le premier tour ce dimanche

Canton de Givry

Communiqué de presse de Dominique Lanoiselet et Sébastien Martin

Canton de Givry : le choix se fait dès le premier tour !

Ce dimanche 20 juin, à l’occasion des élections départementales, les électeurs du canton de Givry auront à faire leur choix dès le premier tour car il n’y a que deux listes en présence.

Depuis plusieurs semaines, nous avons fait campagne, en allant à votre rencontre pour expliquer le rôle et l’action du Conseil départemental.

Dans la continuité du travail mené ces 6 six dernières années au sein de la majorité départementale, nous avons eu à cœur, dans l’esprit de rassemblement et d’écoute qui nous anime, d’être utiles à chaque commune et à chaque habitant de notre canton.

Alors, ce dimanche 20 juin, si vous souhaitez pouvoir compter sur des élus présents sur le territoire, impliqués dans les dossiers et attachés aux valeurs de la République, votez pour la liste LANOISELET-MARTIN !