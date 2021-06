Mélange détonnant !

Le chorégraphe hip-hop chalonnais, Medhi Diouri, passé par la House de Chicago était de retour dans la ville qui l'a vu grandir avec une pièce MeríDio pour 6 danseuses venues, toutes, d'horizons géographiques différents.

MeríDio en grec signifie "partager" ; ce spectacle propose un mélange entre le hip hop et la gestuelle de la culture d'origine de chaque danseuse. A travers elles, sont ainsi représentées l'île de Chypre, l'Italie, la Grèce, la Bolivie et la France. Beauté du geste mais aussi force et détermination, impliquées dans l'écriture de cette danse, elles dégagent une énergie puissante pour plus de 50 min de spectacle qui célèbre ces femmes. C'est un bonheur de retrouver Medhi Diouri qui au retour des Etats-Unis a fondé en 2012 la Cie MehDia.

Ce spectacle a été proposé samedi 12 juin à l'Auditorium de Conservatoire du Grand Chalon en coréalisation avec l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.