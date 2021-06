DEPARTEMENTALES - CANTON DE GERGY - Nathalie Damy et Michel Duvernois avec André Accary sur la question des digues du Val de Saône

Mais aussi l'interminable sujet de la sécurisation des communes traversées par le trafic routier.

Communiqué de presse de Nathalie Damy et Michel Duvernois

Du fait des difficultés rencontrées par les communes du VAL DE SAONE et de la vallée du DOUBS dans la gestion des conséquences des inondations sur la dégradation des digues protégeant historiquement leur territoire, Nathalie DAMY et Michel DUVERNOIS, candidats aux élections départementales, ont fait de ce sujet un axe fort de leur campagne dans le canton de GERGY.

Ils ont sensibilisé le Président du Conseil Départemental sur ce sujet et A ACCARY s’est rendu jeudi 17 juin à la rencontre du maire de CHARNAY LES CHALON, LUC BARRAULT, et de ses adjoints. Cette commune a en effet été particulièrement touchée ce printemps par les crues qui ont dégradé une partie des digues de protection. Les élus ont pu expliquer leur désarroi au Président du Conseil Départemental face à des réparations que leurs finances locales ne peuvent supporter. Ce type de dispositif de protection fait en effet apparaître l’insuffisance des mesures gérées dans le cadre du dispositif GEMAPI(Gestion de l’Espace en Milieu Aquatique et Protection des Inondations).

La visite d’A ACCARY s’est poursuivie à DAMEREY pour évoquer un autre sujet mis en avant par les deux candidats : la sécurisation dans les bourgs traversés par des routes avec un trafic important, source de nuisances et d’insécurité.

“La route de Dole, est devenue une véritable autoroute, nous ne pouvons continuer à vivre avec ce flot incessant de véhicules qui traversent nos communes à des vitesses qui frôlent l’inconscience. Nos habitants ne sont plus en sécurité sur cet axe que ce soient, les piétons, les cyclistes ou automobilistes” Nathalie Damy