Retour en images sur le troisième Millésime Auto du Rotary Chalon Bourgogne Niépce

En ce premier week-end de juin se déroulait à Verdun-sur-le-Doubs le rassemblement de véhicules anciens organisé par le Rotary Chalon Bourgogne Niépce au profit de la Ligue contre le Cancer.

A Info Chalon on aime faire plaisir à nos lecteurs. Vous n’avez pas pu vous rendre les 5 et 6 juin au troisième Millésime Auto du Rotary Chalon Bourgogne Niépce. Qu’à cela ne tienne ! On y était pour vous et on vous en a ramené quelques photos souvenirs.

Pas moins de 350 véhicules se sont arrêtés sur les bords du Doubs faire miroiter leurs chromes et peintures multicolores pour le plus grand bonheur de milliers de visiteurs.

Originaires de la région et même de plus loin, les clubs comme les particuliers se sont retrouvés durant deux jours dans la bonne humeur, tout heureux de pouvoir à nouveau sortir et partager leur passion, malgré des consignes sanitaires liées à la pandémie encore strictes.

G.H.T.